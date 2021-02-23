Göksun Kemalpaşa Mahallesi’nden Ahmet ve Döndü Cıcık’ın oğlu, merhum Yusuf, Aysel, Nizam, Yülsel Cıcık, Sebiha, Zehra Cıcık, Sümeyra Çiçek, Kamil, Fatih kardeşlerin kardeşi, Zeliha Cıcık’ın eşi, Yağmur Cıcık’ın babası, Elbistan’da nakliye kamyonculuğu yapan Mesut Cıcık vefat etmiştir. Cenazesi 24 Şubat Çarşamba günü öğle namazı sonrası Kemalpaşa’da defnedilecektir.
Taziye için telefon:
0544 40342 74 Necmettin Cıcık kardeşi
0546 966 52 47 Kamil Cıcık kardeşi
Mesut Cıcık 42 yaşında
23 Şubat 2021 Salı 11:52
Göksun Kemalpaşa Mahallesi’nden Ahmet ve Döndü Cıcık’ın oğlu, merhum Yusuf, Aysel, Nizam, Yülsel Cıcık, Sebiha, Zehra Cıcık, Sümeyra Çiçek, Kamil, Fatih kardeşlerin kardeşi, Zeliha Cıcık’ın eşi, Yağmur Cıcık’ın babası, Elbistan’da nakliye kamyonculuğu yapan Mesut Cıcık vefat etmiştir. Cenazesi 24 Şubat Çarşamba günü öğle namazı sonrası Kemalpaşa’da defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah amin
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
Merhuma Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun rabbim merhameti ile yargılasın,Allahım ailesine sabırlar versin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim