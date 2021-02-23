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Mesut Cıcık 42 yaşında

Mesut Cıcık 42 yaşında
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Göksun Kemalpaşa Mahallesi’nden  Ahmet ve Döndü Cıcık’ın oğlu, merhum Yusuf, Aysel, Nizam, Yülsel Cıcık, Sebiha, Zehra Cıcık, Sümeyra Çiçek, Kamil, Fatih kardeşlerin kardeşi, Zeliha Cıcık’ın eşi, Yağmur Cıcık’ın babası, Elbistan’da nakliye kamyonculuğu yapan Mesut Cıcık vefat etmiştir. Cenazesi 24 Şubat Çarşamba günü öğle namazı sonrası Kemalpaşa’da defnedilecektir.
Taziye için telefon: 
0544 40342 74 Necmettin Cıcık kardeşi
0546 966 52 47 Kamil Cıcık kardeşi

 


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Mesut Cıcık 42 Yaşında
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Niyazi CERİTLİ 10 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Zeki Darendeli 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah amin

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DERVİŞ DOĞAN 10 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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HÜSEYİN ÖNAT 10 saat önce

RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Adem Kancı 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet Erman 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Muharrem gülbay çanakkale 8 saat önce

Merhuma Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun rabbim merhameti ile yargılasın,Allahım ailesine sabırlar versin

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Çetin Saykın Almanya 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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