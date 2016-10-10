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Mesut Can Karateke 29 yaşında

Ekinözü ilçesi Alişar mahallesinden Arif-Elif Karateke ailesinin oğlu,

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Mesut Can Karateke 29 yaşında

Ekinözü ilçesi Alişar mahallesinden Arif-Elif Karateke ailesinin oğlu, AEL'den emekli Eyüp Şahin"in damadı, Hayrullah, Cemal ve Kamil Karateke kardeşlerin kardeşi, Abdurrahman Karateke"nin yeğeni, Selma Karateke"nin eşi, Burdur"da elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Ekim 2016 Pazartesi günü Elbistan Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Sekili Semti Paşalık Camii arkasında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 541 477 02 89 abisi Hayrullah, 0 541 302 45 41 Babası Arif.

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İsrafil özkök 3 ay önce

Vefatı ile bizlere acıyı ve kederi bıraktı bu dünyada Yüce Allah'ım dualarımızla merhuma cennet yüzü görmeyi nasip etsin acınızı gözyaşlarımızla paylaşıyoruz başınız sağ olsun.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 ay önce

MERHUM MESUT CAN KARATEKE EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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HACI ALİ ABDİK 3 ay önce

ALLAH IM RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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fevzi 3 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Ersin 3 ay önce

Allah rahmet eylesin
Mekânı cennet olsun

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Fatih OLGUN 3 ay önce

Kardeşime Rabbim Rahmeti ile muamele etsin Acılı ailesine sabrı cemil diliyorum.Kendisi komşumuz( Arif )amcanın oğlu Allahım mekanını cennet etsin.

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ERKAN EKİCİ 3 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Aykut 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun kardeşim

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