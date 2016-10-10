Mesut Can Karateke 29 yaşında

Ekinözü ilçesi Alişar mahallesinden Arif-Elif Karateke ailesinin oğlu, AEL'den emekli Eyüp Şahin"in damadı, Hayrullah, Cemal ve Kamil Karateke kardeşlerin kardeşi, Abdurrahman Karateke"nin yeğeni, Selma Karateke"nin eşi, Burdur"da elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 10 Ekim 2016 Pazartesi günü Elbistan Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Sekili Semti Paşalık Camii arkasında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 541 477 02 89 abisi Hayrullah, 0 541 302 45 41 Babası Arif.
Vefatı ile bizlere acıyı ve kederi bıraktı bu dünyada Yüce Allah'ım dualarımızla merhuma cennet yüzü görmeyi nasip etsin acınızı gözyaşlarımızla paylaşıyoruz başınız sağ olsun.