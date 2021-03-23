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Mesut Albay 73 yaşında,

Mesut Albay 73 yaşında,
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Köprübaşı mahallesinden Ali ve Pakize Albay ailesinin oğlu, İhsan Köprübaşı'nın damadı, Betül Albay'ın eşi, Hüseyin, Osman ve Mükremin Albay ile Nadire Kara ve Nahide Corcu kardeşlerin abisi, Milli Emlak Uzmanı Ali ve Öğretmen Aykut Albay kardeşlerin babası, 5 torun dedesi, emekli Öğretmen Mesut Albay ikamet ettiği Silifke de vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 13.oo'de öğle namazından sonra  Silifke şehir mezarlığında cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.

Taziye için Telefonlar :

0 505 660 73 35 kardeşi Hüseyin Albay

0 505 351 26 50 kardeşi Mükremin ''

0 542 712 18 24 kardeşi Osman ''

0 505 317 58 82 oğlu AYkut Albay

0 505 317 58 80 oğlu Ali Albay

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Anahtar Kelimeler:
Mesut Albay 73 Yaşında
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