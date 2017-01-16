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Meryem Kılıç 72 yaşında

Kandil köyünden Ahmet Kılıç'ın hanımı

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Meryem Kılıç 72 yaşında

Kandil köyünden Ahmet Kılıç'ın hanımı, Darendeli merhum Mustafa Ünsal'ın kızı, Mehmet, Mustafa, Recep, Nurcan, Nurhayat  ve Zeynep kardeşlerin annesi, Mehmet Eryıldız ve Faruk Aydoğan bacanakların kayınvalidesi, Ömer ve Mevlüt Kılıç'ın yengesi, Meryem Kılıç, vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakiben Hocazade Camii'nde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye için telefon:

0 542 345 44 26 Mustafa Kılıç.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 57 dakika önce

Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim.

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