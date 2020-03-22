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Meryem Edizer 62 yaşında

Meryem Edizer 62 yaşında
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 Meryem Edizer 62 yaşında
İkizpınar mahallesinden İbrahim Edizer'in hanımı, Hasan ve Fatma Çoban ailesinin kızı, Zeliha, Bayram, Meryem, Serpil, Aynur, Şerif'e ve Mesut Edizer kardeşlerin  annesi, Tahsin Öztaş, Bedri Çoban, Nusret Bal  ve 
Şahin Öztaş'ın kaynanası,
Meryem Edizer 21 Mart 2020 Cumartesi günü ani bir beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerim'i İkizpınar mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar 
0 537 245 17 05 eşi İbrahim
0 539 600 45 72 oğlu Mesut Edizer

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