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Meryem Bozkurt 67 yaşında

Meryem Bozkurt 67 yaşında
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Meryem Bozkurt 67 yaşında

Büyük Yapalak mahallesinden merhum Mehmet Bozkurt’un eşi, Fatih, Mukremin, Mehmet, Yasin, Hurşit, H.İbrahim kardeşlerin annesi, Meryem Bozkurt vefat etmiştir Cenazesi 4 Eylül 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Büyük Yapalak'ta defnedilecektir.
Taziye telefonları: 
Oğlu Fatih Bozkurt 0532 495 08 02
Oğlu Mükremin Bozkurt 0535 792 71 15
Oğlu Mehmet Bozkurt 0541 954 42 08
Oğlu Yasin Bozkurt 0536 580 93 76
Oğlu Hursit Bozkurt 0546 825 34 46
Oğlu H.İbrahim Bozkurt 0538 322 34 27

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Bozkurt 67 Yaşında
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