banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meryem Bostan

Meryem Bostan

Meryem Bostan
 

Kızılcaoba Mahallesinden merhum demirci Hamit’in kızı, merhum Hanifi Bostan’ın eşi, Kazım, Şıhhamit, Hikmet, merhume Şükriye, Fadime ve Emine Geyikli’nin kardeşi, Tahsin, Hatice, Mehmet, Yaşar ve Şahin Bostan kardeşlerin anneleri, Sefa, Murat, Ahmet Fatih, Hanifi, Mustafa ve Ahmetcan’ın babaanneleri, Meryem Bostan vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Ocak Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Mükrimin Halil Lisesi karşısı Güzeloba Apartmanında okunacaktır.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HÜSEYİN ÖNAT 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hikmet TÜRKMEN 3 saat önce

Allah rahmet etsin.Yakınları ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet Arzu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Akarsu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hikmet Erman. Ankara 2 saat önce

Mahallemizin değerli büyükleri bir bir Hakk'ın rahmetine kavuşuyor, Meryem teyze'ye Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet kabri nur dolsun nur içinde yatsın, Tahsin, Mehmet, Yaşar ve Şahin kardeş'lerin nezdinde tüm aile efradı ile dost, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İbrahim Gövcecik 2 saat önce

Anamız Meryem Teyze'ye Allah'dan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Değerli Tahsin ağabeyimin, çok sevdiğim arkadaşım Mehmet'in, sevgili Yaşar ve Şahin'in başları sağolsun. İbrahim Gövcecik, Hollanda

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Hamamcı İstanbul 2 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet başta Mehmet Bey olmak üzere yakınlarına başsağlığı dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar