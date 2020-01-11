Kızılcaoba Mahallesinden merhum demirci Hamit’in kızı, merhum Hanifi Bostan’ın eşi, Kazım, Şıhhamit, Hikmet, merhume Şükriye, Fadime ve Emine Geyikli’nin kardeşi, Tahsin, Hatice, Mehmet, Yaşar ve Şahin Bostan kardeşlerin anneleri, Sefa, Murat, Ahmet Fatih, Hanifi, Mustafa ve Ahmetcan’ın babaanneleri, Meryem Bostan vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Ocak Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Mükrimin Halil Lisesi karşısı Güzeloba Apartmanında okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.