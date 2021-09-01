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Meryem Bilgin 96 yaşında

Meryem Bilgin 96 yaşında
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Güneşli mahallesinden merhum Çarkcı Hamdi Bilgi’nin eşi, Tufanur Aptik, merhum Ali Yunus ve Zehra kardeşlerin annesi, Fikret, Bekir, Hülya, Nilgün Aptik, Bülent, İbrahim, Şule, Hümeyra Ataol kardeşlerin annesi, Ali, Hamdi, Mustafa, Esma kardeşlerin babaannesi Meryem Bilgin vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Ulu camide namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Defacto arkasında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Torunu Fikret Aptik 0542 605 38 28
Torunu Bekir Aptik 0542 206 64 24
Torunu Ali Bilgin 0541 910 37 62
Torunu Mustafa Bilgin 0544 879 04 05

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Bilgin 96 Yaşında
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