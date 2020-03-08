Çogulhan mahallesinden merhum Abuzeyit Akının eşi, Ali, merhum Aslan, Memati, Hatem, Hülhanım Akın ın anneleri, Tes-iş Afşin şube sekreteri Mehmet Akının babaannesi, merhum Kaye, Hanifi, İsmet Şahin'in kız kardeşleri Meryem Akın vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakiben çoğulhan mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Çoğulhan taziye evi. Taziye telefonu. 0541 5811850 Mehmet Akın
Meryem Akın
08 Mart 2020 Pazar 23:00
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Son Yorumlar
- ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun
- ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun
- ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun
- ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun
- ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun
- ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun
- ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun
- Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Babadostu Gıyan amcamızın mekanı cennet...
- Allah rahmet eylesin karşı okulda okuyom
- Bir vatandaş olarak Elbistan lı olarak...
- Allah rahmet eylesın mekanı cennet olsun...
- Ölenlere Allah rahmet eylesin, yiğitlik...
- ALLAH RAHMET ETSİN YAKINLARINA RABBİM...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Hançer ailesine başsağlığı dileriz.Allahdan...
- Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
- İlçemize termik santrali istemiyoruz
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...