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Meryem Akın

Meryem Akın
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Çogulhan mahallesinden merhum Abuzeyit Akının eşi, Ali, merhum Aslan, Memati, Hatem, Hülhanım Akın ın anneleri, Tes-iş Afşin şube sekreteri Mehmet Akının babaannesi, merhum Kaye, Hanifi,   İsmet Şahin'in kız kardeşleri Meryem Akın vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakiben çoğulhan mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Çoğulhan taziye evi.      Taziye telefonu. 0541 5811850 Mehmet Akın

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