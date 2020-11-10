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Mernuş Yüce

Mernuş Yüce
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Kızılcaoba mahallesinden Nuri hocalar kabilesinden merhum Şazenüş Yüce ve merhume Şefika Yüce’nin oğlu, Müjgan Yüce’nin eşi, Şazenüş Yüce, Nurcan Akıl ve Yusuf  Yüce’nin babaları; Bilal Yüce , Ali Yüce, merhume Fadime Dumlupınar, Sabri Yüce, Ömer Yüce, Hikmet Yüce, Servet Gökcecik ve Yücel Yüce’nin kardeşleri, Mehmet Akıl’ın kayınbabası Mernuş Yüce vefat etmiştir. 
Cenazesi 10 Kasım Salı günü ikindi namazına müteakip gariplik camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu : 
Şazenuş Yüce : 0506 604 25 85
Kardeşi Bilal Yüce : 0544 690 60 64
Kardeşi Sabri Yüce : 0546 481 33 31
Kardeşi Yücel Yüce : 0544 846 06 47
Kardeşi Ali Yüce : 0545 911 68 69
Kardeşi Ömer Yüce 0543 336 51 55

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Mernuş Yüce
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