Mernuş Yüce 60 yaşında
10 Kasım 2020 Salı 08:43
İlkokul arkadaşım ; güleryüzlü, asil yürekli dostum Mernuş kardeşimin vefatını çok büyük üzüntüyle öğrendim. Tertemiz, engin gönüllü, dürüst bir insan olarak ; tanıyan herkesin sevgisini, saygısını kazanmış örnek birisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun İnşaAllah. Sevgili kardeşim Sabri Yüce nezdinde çok kıymetli kardeşlerine , evlatlarına, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı-sabırlar diliyorum...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Rabbim sevdiklerine sabırlar versin inşAllah...
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN ALLAH SABIRLAR VERSİN ÇOK İYİ CANA YAKIN KARDEŞİMDİ COK ÜZGÜNÜM
Yüzünden gülücüklerin eksik olmadığı canım amcam ALLAH rahmet eylesin mekanın cennet olsun İNŞALLAH
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.
Merhum Mernuş Yüce kardeşime Allah'tan gani gani rahmet diler;başta sevgili kardeşim,meslektaşım Sabri Hocam'a ve diğer kardeşlerine,eşine,evlatlarına,eş-dost ve yakınlarına, tüm YÜCE ailesine BAŞSAĞLIĞI dilerim.Kâbri nur,mekânı cennet olsun.Amin.
Yüzünden gülücüklerin eksik olmadığı canım amcam ALLAH rahmet eylesin mekanın cennet olsun İNŞALLAH
Merhum mernuş kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına damadına kardeşlerine ve sevenlerine muhterem arkadaşım bilal yüce nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah