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Mernuş Yüce 60 yaşında

Mernuş Yüce 60 yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden Nuri hocalar kabilesinden merhum Şazenüş Yüce ve merhume Şefika Yüce’nin oğlu, Müjgan Yüce’nin eşi, Şazenüş Yüce, Nurcan Akıl ve Yusuf  Yüce’nin babaları; Bilal Yüce , Ali Yüce, merhume Fadime Dumlupınar, Sabri Yüce, Ömer Yüce, Hikmet Yüce, Servet Gökcecik ve Yücel Yüce’nin kardeşleri, Mehmet Akıl’ın kayınbabası Mernuş Yüce vefat etmiştir. 
Cenazesi 10 Kasım Salı günü ikindi namazına müteakip gariplik camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu : 
Şazenuş Yüce : 0506 604 25 85
Kardeşi Bilal Yüce : 0544 690 60 64
Kardeşi Sabri Yüce : 0546 481 33 31
Kardeşi Yücel Yüce : 0544 846 06 47
Kardeşi Ali Yüce : 0545 911 68 69
Kardeşi Ömer Yüce 0543 336 51 55

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Anahtar Kelimeler:
Mernuş Yüce 60 Yaşında
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Hamza Topsakal 1 hafta önce

Merhum mernuş kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına damadına kardeşlerine ve sevenlerine muhterem arkadaşım bilal yüce nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Metin ÖZCAN 1 hafta önce

İlkokul arkadaşım ; güleryüzlü, asil yürekli dostum Mernuş kardeşimin vefatını çok büyük üzüntüyle öğrendim. Tertemiz, engin gönüllü, dürüst bir insan olarak ; tanıyan herkesin sevgisini, saygısını kazanmış örnek birisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun İnşaAllah. Sevgili kardeşim Sabri Yüce nezdinde çok kıymetli kardeşlerine , evlatlarına, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı-sabırlar diliyorum...

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Bülent VİCDAN 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Rabbim sevdiklerine sabırlar versin inşAllah...

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NECDET DEGIRMENCIOGLU. 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN ALLAH SABIRLAR VERSİN ÇOK İYİ CANA YAKIN KARDEŞİMDİ COK ÜZGÜNÜM

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HİKMET FURKAN YÜCE 1 hafta önce

Yüzünden gülücüklerin eksik olmadığı canım amcam ALLAH rahmet eylesin mekanın cennet olsun İNŞALLAH

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Mesut & Gönül Gökcecik 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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CEZMİ ÖZKARA-İST. 1 hafta önce

Merhum Mernuş Yüce kardeşime Allah'tan gani gani rahmet diler;başta sevgili kardeşim,meslektaşım Sabri Hocam'a ve diğer kardeşlerine,eşine,evlatlarına,eş-dost ve yakınlarına, tüm YÜCE ailesine BAŞSAĞLIĞI dilerim.Kâbri nur,mekânı cennet olsun.Amin.

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HİKMET FURKAN YÜCE 1 hafta önce

Yüzünden gülücüklerin eksik olmadığı canım amcam ALLAH rahmet eylesin mekanın cennet olsun İNŞALLAH

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