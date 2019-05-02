Aslen Afşin’e bağlı Suluk Mahallesi’nden olup Elbistan’da Güneşli Mahallesi’nde ikamet eden Nuh Mavi’nin eşi, merhum Yaşar, Sadettin, Musa, Hacı, Emine ve Emiş Mavi kardeşlerin annesi Menevşe Mavi vefat etmiştir. Cenaze namazı, ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’inde kılınacaktır. Cenaze, namazın ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi meteoroloji arkası kendi hanelerinde okunacaktır.
0542 693 9998 Oğlu Sadettin
0543 424 3209 Oğlu Musa
ALLAH Rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun!