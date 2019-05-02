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Menevşe Mavi

Menevşe Mavi

Menevşe Mavi

Aslen Afşin’e bağlı Suluk Mahallesi’nden olup Elbistan’da Güneşli Mahallesi’nde ikamet eden Nuh Mavi’nin eşi, merhum Yaşar, Sadettin, Musa, Hacı, Emine ve Emiş Mavi kardeşlerin annesi Menevşe Mavi vefat etmiştir. Cenaze namazı, ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’inde kılınacaktır. Cenaze, namazın ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i,  Kümbet Mahallesi meteoroloji arkası kendi hanelerinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar:
0542 693 9998 Oğlu Sadettin
0543 424 3209 Oğlu Musa

 

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Mevlüt ÇANAK 3 hafta önce

ALLAH Rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun!

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metin güngör 3 hafta önce

rahmeetli bölük başım yaşar abinin anası kazım güngörün oğluyum Allah rahmet eylesin mavi ailesinin başı sağolsun kazım güngör ailesi olarak başınız sağolsun

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Atıf Nakiboğlu 3 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet aile bireylerine başsağlığı dilerim.

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Ali Akarsu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Yılmaz kalkan 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Hamdi olgun 3 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Şükrü inan 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanını cennet eylesin

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Adnan Mavi 3 hafta önce

Amcamın hanımının vefatını üzüntü ile öğrenmdim. Yüce Allahtan af, mağfiret diler, başta amcam olmak üzere aiele efradına baş sağlığı dilerim.

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