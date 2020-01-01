Menekşe Yalçın 81 yaşında

Beyyurdu Mahallesinden merhum Fatih Abdi Kozan’ın kızı, Zeynep, Seyit Yalçın ailesinin gelini, merhum Recep Yalçın’ın eşi, merhum H. Mustafa, Süleyman, Osman ve Cevdet Kozan’ın ablaları, M. Gazi ve Hacı Yılmaz’ın yengesi, Fadime, Gülhanım, Durmuş, Zeynep, Zübeyde ve Sedakat kardeşlerin anneleri, İspir Yılmaz, Ahmet Karasu, merhum Yavuz Aydın, Hasan Canyurt ve Yılmaz Kuş’un kayınvalidesi, Elbistan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı S. Rıza Kozan’ın halası, Menekşe Yalçın vefat etmiştir.
Cenazesi 1 Ocak 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Çatova Mahallesi Yem Fabrikası karşısında kendi hanesinde kaldırılacaktır.
Kur’an-ı Kerim’i ve taziyesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 823 07 62 kardeşi Cevdet Kozan,
0 535 544 20 31 oğlu Durmuş Yalçın
ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKANI CENNET OLSUN