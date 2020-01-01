banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Menekşe Yalçın 81 yaşında

Menekşe Yalçın 81 yaşında

Menekşe Yalçın 81 yaşında

Beyyurdu Mahallesinden merhum Fatih Abdi Kozan’ın kızı, Zeynep, Seyit Yalçın ailesinin gelini, merhum Recep Yalçın’ın eşi, merhum H. Mustafa, Süleyman, Osman ve Cevdet Kozan’ın ablaları, M. Gazi ve Hacı Yılmaz’ın yengesi, Fadime, Gülhanım, Durmuş, Zeynep, Zübeyde ve Sedakat kardeşlerin anneleri, İspir Yılmaz, Ahmet Karasu, merhum Yavuz Aydın, Hasan Canyurt ve Yılmaz Kuş’un kayınvalidesi, Elbistan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı S. Rıza Kozan’ın halası, Menekşe Yalçın vefat etmiştir.

Cenazesi 1 Ocak 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Çatova Mahallesi Yem Fabrikası karşısında kendi hanesinde kaldırılacaktır.

Kur’an-ı Kerim’i ve taziyesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 823 07 62 kardeşi Cevdet Kozan,

0 535 544 20 31 oğlu Durmuş Yalçın


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa Aytekin 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İsmet yüksel 5 saat önce

Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait Anteplioğlu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin KORKMAZ Osmaniye 4 saat önce

Merhum teyzemiz Cenabı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm dost ve akrabaların başsağlığı diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İrfan YILMAZ- İstanbul 3 saat önce

Merhumeye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muharrem Gulbay 1 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet dilerim Allahım taksiratını affetsin mekanı cennet olsun Allahım yakınlarına sabır versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)