Menekşe Karadaş 77 yaşında

Çalış köyünden merhum İbrahim ve Döndü Karadaş’ın kızı; merhum Ahmet Karadaş’ın eşi, Osman, Gönül, Hacı, Özlem, Mustafa, merhum Hulusi Karadaş kardeşlerin annesi Serdar Sert ve Mesut Alkaya bacanakların kayınvalidesi, Menekşe Karadaş 6 Mart 2020 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi 7 Mart 2020 Cumartesi günü Orhangazi Mahallesi Bahçelievler Caminde öğle namazına müteakiben namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Dikensiz sok ( Kodali Mahallesi) kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonları:
Oğlu Osman Karadaş 546 883 13 46
Oğlu Hacı Karadaş 0543 384 50 59
Oğlu Mustafa Karadaş 0552 407 91 00
Damadı Serdar Sert 0553 781 46 47
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya