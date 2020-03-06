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Menekşe Karadaş 77 yaşında

Menekşe Karadaş 77 yaşında
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Çalış köyünden merhum İbrahim ve Döndü Karadaş’ın kızı; merhum Ahmet Karadaş’ın eşi, Osman, Gönül, Hacı, Özlem, Mustafa, merhum Hulusi Karadaş kardeşlerin annesi Serdar Sert ve Mesut Alkaya bacanakların kayınvalidesi, Menekşe Karadaş 6 Mart 2020 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 7 Mart 2020 Cumartesi günü Orhangazi Mahallesi Bahçelievler Caminde öğle namazına müteakiben namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Dikensiz sok ( Kodali Mahallesi) kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları:

Oğlu Osman Karadaş 546 883 13 46

Oğlu Hacı Karadaş 0543 384 50 59

Oğlu Mustafa Karadaş 0552 407 91 00

Damadı Serdar Sert 0553 781 46 47


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MenekşeKaradaş77Yaşında
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Hacı Durdu CEHİZ 3 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Yılmaz kalkan 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sait anteplioglu 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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