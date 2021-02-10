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Menderes Gök 56 yaşında,

Menderes Gök 56 yaşında,
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Alembey mahallesinden Ahmet ve Havva Gök ailesinin oğlu, Fatma Gök'ün eşi, Yüksel Çelik, Fadime Gök, Suna Karataş ve Yurdagül Ceyhan kardeşlerin abisi, Durdu Gök ve merhum Cuma Gök'ün yeğeni, Bahar Gök'ün babası,Menderes Gök 1 yıl önce yakalandığı lenf kanserine yenik düşerek 10 Şubat 2021 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Taziyesi Alembey mahallesinde Durdu Gök'ün evindedir.

Taziye için telefonlar :

0 541 573 51 51 yeğeni Orhan Gök

0 541 279 49 06 yeğeni Ahmet Gök

 


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Menderes Gök 56 Yaşında
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Mehmet Erman 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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