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Memiş Yanık 67 yaşında

Memiş Yanık 67 yaşında
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Güblüce mahallesinden merhum Kadir Yanık’ın oğlu, Durmuş, Ali, Yaşar Yanık kardeşlerin kardeşi, B Santralinde memur Fatih, Kadir, Uğur, Gülümser ve Derya kardeşlerin babaları Memiş Yanık vefat etmiştir. Cenazesi 15 Mayıs Cuma günü öğle namazına müteakip Güblüce Mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i ve taziyesi Pınarbaşı Kaynarca mevkii petrollerin yan tarafında  kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 551 421 06 78 oğlu Fatih,
0 553 751 10 33 oğlu Kadir.


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