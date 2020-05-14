Güblüce mahallesinden merhum Kadir Yanık’ın oğlu, Durmuş, Ali, Yaşar Yanık kardeşlerin kardeşi, B Santralinde memur Fatih, Kadir, Uğur, Gülümser ve Derya kardeşlerin babaları Memiş Yanık vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar:
0 551 421 06 78 oğlu Fatih,
0 553 751 10 33 oğlu Kadir.
Memiş Yanık 67 yaşında
14 Mayıs 2020 Perşembe 14:33
Güblüce mahallesinden merhum Kadir Yanık’ın oğlu, Durmuş, Ali, Yaşar Yanık kardeşlerin kardeşi, B Santralinde memur Fatih, Kadir, Uğur, Gülümser ve Derya kardeşlerin babaları Memiş Yanık vefat etmiştir.