Memiş Bostan 90 Yaşında

Akbayır Mahallesi Ümmetler kabilesinden merhum Musa ve merhume Fadime Bostan ailesinin oğlu, merhum Emin, merhum Cuma, İbrahim, Veli, merhum Ümmet, Muttalip, merhume Iraz, Elif, merhume Ayşe kardeşlerin kardeşi merhume Dönüş ve Döne Bostan’ın eşi, merhum Yusuf, Mehmet, Nevruz, Mustafa, Davut, Cuma, Musa, Dönüş, Hatice, Fadime, Meryem ve Hülya kardeşlerin babaları, Akbayır Mahallesi Muhtarı Mehmet Sönmez’in dayısı Memiş Bostan 4 Şubat 2020 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi İkindi Namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Akbayır Mahallesinde toprağa verilecektir.Kur’an-ı Kerimi Akbayır Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 530 347 27 84 Oğlu Mustafa
0 536 414 89 94 Oğlu Cuma
0 536 524 81 58 Yiğeni Muhtar Mehmet Sönmez