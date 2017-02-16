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Memet Yüksel 66 yaşında

Yapraklı (Burtu) mahallesinden Yemliha ve Fatıma Yüksel ailesinin oğlu

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Memet Yüksel 66 yaşında

Yapraklı (Burtu) mahallesinden Yemliha ve Fatıma Yüksel ailesinin oğlu, Ahmet Duran Gözübüyük'ün damadı, Emrem, Gamber ve Dudu kardeşlerin kardeşi, Yemliha, İlyas, Ferayi, Fadime, Hacer, Mesude ve Melek Yüksel kardeşlerin babası, Duran Kurt, Talip Aydoğan, Turgay İşler, Mevlüt Yılmaz ve Bilal Gözübüyük bacanakların kayınbabası, Memet Yüksel, kalp krizi sonucu 16 Şubat 2017 Perşembe günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Yapraklı (Burtu) mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 545 955 14 51 oğlu Yemliha Yüksel,

0 542 280 08 13 oğlu İlyas Yüksel.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 saat önce

MERHUM MEMET YÜYSEL EFENDİYE CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Sait anteplioglu 23 dakika önce

Allah rahmet eylesin

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