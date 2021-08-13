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Memet Yüksek 72 yaşında

Memet Yüksek 72 yaşında

Memet Yüksek 72 yaşında
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Ceyhan Mahallesi Hatuneyler kabilesinden merhum Ökkeş ve merhume Feride Yüksek ailesinin oğlu;  Ayşe Yüksek’in eşi; EÜAŞ personeli Erol ve ceza infaz koruma memuru Hamit Yüksek, öğretmen Mine Bostancı, Özlem Doğru, Yelda Erdoğan ve Selda Yorgun kardeşlerin babası; öğretmen Metin Bostancı, Elbistan Belediyesi personeli Mehmet Ali Doğru, polis memuru Mehmet Yorgun ve Ahmet Erdoğan bacanakların kayınbabası;  Hacı İbrahim, Şahhüseyin, Ali, Nermiye, Kenan, Mahide ve Maşide kardeşlerin kardeşi; Seyfi Ali, Durmuş, Mehmet Ali ve Necip Coşkun kardeşlerin eniştesi Memet Yüksek vefat etmiştir. Cenazesi, 14 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii’nde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i,Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Anadolu Lisesi yanındaki hanelerinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar:
0 505 868 65 26  oğlu Erol
0 544 910 90 92  oğlu Hamit

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