Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Tarla sürerken bulduğu sikke ve sadaka taşını müzeye bağışladı
Tarla sürerken bulduğu sikke ve...
Esnaf-vatandaş dayanışması alışveriş bayramına yansıdı  
Esnaf-vatandaş dayanışması alışveriş bayramına yansıdı...
Toprak Dede’nin adını taşıyan parkta 250 fidan toprakla buluşturuldu
Toprak Dede’nin adını taşıyan parkta...
4 haftalık aradan sonra 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor
4 haftalık aradan sonra 32...
Kayrak taşı üretimine bakanlıktan ÇED izni
Kayrak taşı üretimine bakanlıktan ÇED...
banner162

Memet Ölker 89 yaşında

Memet Ölker 89 yaşında
banner167

MEMET ÖLKER 89 YAŞINDA

Büyükyapalak Mahallesinde Bedirler Kabilesinden olup Tepebaşı Mahallesinde ikamet eden Uzun Ali ve Rahime oğlu ;Şeker fabrikasından emekli Cemil Ölker, Şükran Özcan ve Şermin Genç'in babaları;Çatovalı Fuat Özcan ve Rahmetli Mügo Genç' in kayınbabası, TKİ' den emekli Ali Yozgatlıoğlu, Hasan Ölker ve Mehmet Ölker'in amcası; Pınarbaşı mahalle muhtarı Cemil Karakuş, Manav Halit Küleç ve Sadık Bütünün dayısı Şekerden emekli Memet Ölker vefat etmiştir. Cenazesi pazartesi öğle namazından sonra Tepebaşı Yeni Camiinde namazı kılınarak Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı ve taziyesi Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon : 

oğlu Cemil Ölker 

0 541 887 15 86

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.