Memet Ölker 89 yaşında

MEMET ÖLKER 89 YAŞINDA

Büyükyapalak Mahallesinde Bedirler Kabilesinden olup Tepebaşı Mahallesinde ikamet eden Uzun Ali ve Rahime oğlu ;Şeker fabrikasından emekli Cemil Ölker, Şükran Özcan ve Şermin Genç'in babaları;Çatovalı Fuat Özcan ve Rahmetli Mügo Genç' in kayınbabası, TKİ' den emekli Ali Yozgatlıoğlu, Hasan Ölker ve Mehmet Ölker'in amcası; Pınarbaşı mahalle muhtarı Cemil Karakuş, Manav Halit Küleç ve Sadık Bütünün dayısı Şekerden emekli Memet Ölker vefat etmiştir. Cenazesi pazartesi öğle namazından sonra Tepebaşı Yeni Camiinde namazı kılınarak Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı ve taziyesi Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon :

oğlu Cemil Ölker

0 541 887 15 86