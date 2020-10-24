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Memet Mertoğlu 77 yaşında

Memet Mertoğlu 77 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden Bostan ve Ayşe Fatma Mertoğlu ailesinin oğlu, merhum Cuma Mertoğlu’nun kardeşi, Etem, Kerim, Bostan, Feyzllah ve Banu Mertoğlu ile Aynur Delice ve Handan Tarı kardeşlerin babası Memet Mertoğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Ekim Pazar günü öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazıyla Doğan Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0537 729 1501 oğlu Etem
0530 781 9602 oğlu Kerim
0545 658 1407 oğlu Bostan
0545 341 5770 oğlu Feyzullah

 


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Memet Mertoğlu 77 Yaşında
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