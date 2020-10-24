Memet Mertoğlu 77 yaşında

Doğan Mahallesi’nden Bostan ve Ayşe Fatma Mertoğlu ailesinin oğlu, merhum Cuma Mertoğlu’nun kardeşi, Etem, Kerim, Bostan, Feyzllah ve Banu Mertoğlu ile Aynur Delice ve Handan Tarı kardeşlerin babası Memet Mertoğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Ekim Pazar günü öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazıyla Doğan Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.



Taziye için telefonlar:



0537 729 1501 oğlu Etem



0530 781 9602 oğlu Kerim



0545 658 1407 oğlu Bostan



0545 341 5770 oğlu Feyzullah