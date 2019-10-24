Memet Kuş 71 yaşında

Fakıoğlu Mahallesinden Hacı-Menevşe Kuş ailesinin oğlu, Alo Kaya’nın damadı, Tacım, Bayram, Duran ve Davut Kuş kardeşlerin kardeşi. Muhsin, Uğur, Neziha, Asiye, Şerife, Menevşe, Nevim, Sevim ve Nurhan kardeşlerin babası, Bayram, Fevzi, Celal, Hasan, Hamit, Ramazan ve Mevlüt Kaya kardeşlerin eniştesi, Taşolar kabilesinden Memet Kuş vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar: 0 533 307 20 69 oğlu Muhsin Kuş, 0 543 227 22 69 oğlu Uğur Kuş.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim