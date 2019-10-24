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Memet Kuş 71 yaşında

Memet Kuş 71 yaşında

Memet Kuş 71 yaşında
 

Fakıoğlu Mahallesinden Hacı-Menevşe Kuş ailesinin oğlu, Alo Kaya’nın damadı, Tacım, Bayram, Duran ve Davut Kuş kardeşlerin kardeşi. Muhsin, Uğur, Neziha, Asiye, Şerife, Menevşe, Nevim, Sevim ve Nurhan kardeşlerin babası, Bayram, Fevzi, Celal, Hasan, Hamit, Ramazan ve Mevlüt Kaya kardeşlerin eniştesi, Taşolar kabilesinden Memet Kuş vefat etmiştir. Cenaze namazı 25 Ekim 2019 tarihinde Cuma namazına müteakip Tepebaşı Yeni Cami’inden kılınarak, Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi Darende Caddesi Ardahanlılar Sokak kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 533 307 20 69 oğlu Muhsin Kuş, 0 543 227 22 69 oğlu Uğur Kuş.


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Ali Akarsu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Sait Anteplioğlu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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hayati 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun

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Kadir cicek 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun

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R.Hayvalı 8 saat önce

Allah rahmet eylesin...

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Ali Gözükara 8 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hacımehmet DOĞAN ANKARA 8 saat önce

ınnalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim

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Çetin Saykın Almanya 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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