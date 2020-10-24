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Memet Ceran 88 yaşında

Memet Ceran 88 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden Mehmet ve Zebo Ceran ailesinin oğlu, Abdulah ve Ali Rıza Ceran kardeşlerin abisi, Duran Ceran’ın babası Memet Ceran vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Ekim Cumartesi günü Doğan Mahallesi’nde defnedilmiştir.


Taziye için telefon: 0544 790 2246 oğlu Duran Ceran


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Memet Ceran 88 Yaşında
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