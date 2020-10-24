Doğan Mahallesi’nden Mehmet ve Zebo Ceran ailesinin oğlu, Abdulah ve Ali Rıza Ceran kardeşlerin abisi, Duran Ceran’ın babası Memet Ceran vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Ekim Cumartesi günü Doğan Mahallesi’nde defnedilmiştir.
Taziye için telefon: 0544 790 2246 oğlu Duran Ceran
Memet Ceran 88 yaşında
24 Ekim 2020 Cumartesi 13:11
Doğan Mahallesi’nden Mehmet ve Zebo Ceran ailesinin oğlu, Abdulah ve Ali Rıza Ceran kardeşlerin abisi, Duran Ceran’ın babası Memet Ceran vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Ekim Cumartesi günü Doğan Mahallesi’nde defnedilmiştir.
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