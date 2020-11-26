Memet Ali Özel (Kara Memet Ali) 81 yaşında

Akbayır mahallesinde merhume Hatice ve Mehmet Ali Özel’in oğlu, Hatice Özel’in eşi, merhum Memet, Nuri, zübeyde Akar, Ümmüs Tunç kardeşlerin kardeşleri, Memet, Ali, Adem, Seher Özdaş, Latife, Şemsi Erdoğan, Hatice kardeşlerin babaları Kara Memet Ali namı ile anılan Memet Ali Özel vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Akbayır mahallesinde defnedilecektir
Taziyesi Akbayır mahallesinde olacaktır.
Taziye için telefonlar:
Ali Özel 0536 395 63 29
Adem Özel 0506 388 96 84
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN