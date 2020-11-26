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Memet Ali Özel (Kara Memet Ali) 81 yaşında

Memet Ali Özel (Kara Memet Ali) 81 yaşında
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Akbayır mahallesinde merhume Hatice ve Mehmet Ali Özel’in oğlu, Hatice Özel’in eşi, merhum Memet, Nuri, zübeyde Akar, Ümmüs Tunç kardeşlerin kardeşleri, Memet, Ali, Adem, Seher Özdaş, Latife, Şemsi Erdoğan, Hatice kardeşlerin babaları Kara Memet Ali namı ile anılan Memet Ali Özel vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Akbayır mahallesinde defnedilecektir

Taziyesi Akbayır mahallesinde olacaktır. 

Taziye için telefonlar:

Ali Özel 0536 395 63 29

Adem Özel 0506 388 96 84


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Memet Ali Özel (Kara Memet Ali) 81 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 8 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Mustafa KÖK 7 saat önce

Allah M.Ali abiye rahmet eylesin.
Hatırlı ve güleryüzlü, çalışkan, iyi bir insandı.
İyi bir komşumuzdu.
Hanımına,ocuklarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

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Mükremin Akdaş 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar ihsan eylesin inşAllah

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Cuma Aydın 5 saat önce

Hakkın rahmetine kavuşan Merhuma yüce Allahtan rahmet , kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı âli, Mekanı Cennet olsun. Başımız sağol olsun

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