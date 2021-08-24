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Memduh Şenay 66 yaşında

Memduh Şenay 66 yaşında
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Memduh Şenay 66 yaşında
Maarifler kabilesinden merhum Mevlüt ve Hatice Şenay'ın oğlu; merhum Doktor Selahhatin Özman'in damadı, Leyla Şenay'ın eşi, Büşra, Buğra kardeşlerin babası, merhum Mehmet Ali, Yemliha ve Necmi, merhum Ülbiye, Ganimet ve Nezeha kardeşlerin kardeşi, merhum polis memuru Ali Güneş, Cuma Firikçi'nin kayınbiraderi, Cuma ve Ali Rıza Özman'ın eniştesi, Şeref Karalar, Cemal Kanıbir ve merhum Mehmet İlhan'ın bacanağı Memduh Şenay vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Ağustos 2021 Salı günü ikindi namazından sonra  Ulu Camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesi Çetinkaya market arkasında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonu: 
Ev 0344 415 03 10
Oğlu 0544 420 15 20
Abisi Necmi 0541 249 61 10
 

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Anahtar Kelimeler:
Memduh Şenay 66 Yaşında
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Ali Akarsu İstanbul 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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NECDET DEĞİRMENCİOĞLU 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

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Nuri soysala 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur icinde yatsın başınız sağolsun

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Adem Kancı 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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cuma eser 1 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Sait anteplioglu 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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SEMİH SEZER 1 saat önce

MENDUH KARDEŞİME ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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