Memduh Şenay 66 yaşında

Maarifler kabilesinden merhum Mevlüt ve Hatice Şenay'ın oğlu; merhum Doktor Selahhatin Özman'in damadı, Leyla Şenay'ın eşi, Büşra, Buğra kardeşlerin babası, merhum Mehmet Ali, Yemliha ve Necmi, merhum Ülbiye, Ganimet ve Nezeha kardeşlerin kardeşi, merhum polis memuru Ali Güneş, Cuma Firikçi'nin kayınbiraderi, Cuma ve Ali Rıza Özman'ın eniştesi, Şeref Karalar, Cemal Kanıbir ve merhum Mehmet İlhan'ın bacanağı Memduh Şenay vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Ağustos 2021 Salı günü ikindi namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesi Çetinkaya market arkasında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonu:

Ev 0344 415 03 10

Oğlu 0544 420 15 20

Abisi Necmi 0541 249 61 10

