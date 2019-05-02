Şeref ve merhume Şükran Entemiz ailesinin kızı, polis memuru Sadık Ahmet Uysal’ın eşi, Reşat, Hüseyin ve Hatice Entemiz kardeşlerin kardeşi Melike Uysal vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi Ceyhan Nehri yanı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Kerkük Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0542 230 3774 babası Şeref Entemiz.