Şeref ve merhume Şükran Entemiz ailesinin kızı, polis memuru Sadık Ahmet Uysal’ın eşi, Reşat, Hüseyin ve Hatice Entemiz kardeşlerin kardeşi Melike Uysal vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi Ceyhan Nehri yanı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Kerkük Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0542 230 3774 babası Şeref Entemiz.
Melike Uysal
Melike Uysal
02 Mayıs 2019 Perşembe 16:24
Şeref ve merhume Şükran Entemiz ailesinin kızı, polis memuru Sadık Ahmet Uysal’ın eşi, Reşat, Hüseyin ve Hatice Entemiz kardeşlerin kardeşi Melike Uysal vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi Ceyhan Nehri yanı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Kerkük Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki kendi hanesinde okunmaktadır.
ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
mekanları cennet olsun rabbim kalanlara sabır versin kim derdi 20 gün arayla hem gelinlik hem kefen giyineceğini...
MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Allah ailelerine sabırlar versin
Genç yaşta vefat eden Melike Uysal hanımefendiye Allah'tan rahmet Entemiz,Uysal aile bireyleri ile Semih Entemize başsağlığı dilerim.
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah