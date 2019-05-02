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Melike Uysal

Melike Uysal

Melike Uysal

Şeref ve merhume Şükran Entemiz ailesinin kızı, polis memuru Sadık Ahmet Uysal’ın eşi, Reşat, Hüseyin ve Hatice Entemiz kardeşlerin kardeşi Melike Uysal vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi Ceyhan Nehri yanı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Kerkük Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0542 230 3774 babası Şeref Entemiz.

 

 

 

 

 

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kadir özkara 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Furkan KÖKSAL 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağolsun

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Hüseyin önat 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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elbistanlı 3 hafta önce

mekanları cennet olsun rabbim kalanlara sabır versin kim derdi 20 gün arayla hem gelinlik hem kefen giyineceğini...

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SEMİH SEZER İSTANBUL 3 hafta önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Rüsdem Demireğen 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Allah ailelerine sabırlar versin

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Atıf Nakiboğlu 3 hafta önce

Genç yaşta vefat eden Melike Uysal hanımefendiye Allah'tan rahmet Entemiz,Uysal aile bireyleri ile Semih Entemize başsağlığı dilerim.

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Hamdi olgun 3 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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