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Meliha Arslan 56 yaşında

Meliha Arslan 56 yaşında
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Afşin mahallesinde Mehmet Çirci ve merhum Hatice Çirci'nin kızı Çoğulhan mahallesinden Merhum Mehmet ve Gülbeyaz Arslan’ın gelini, EÜAŞ'tan emekli İlyas Arslan’ın eşi , Hamdi ve Kurtuluş Çirçi kardeşlerin ablaları ,sağlık personeli Metin Arslan ve Euaş personeli Mahir Özdoğan,'ın kayınvalidesi, Müzeyyen Arslan Gülbeyaz Özdoğan ,Yılmaz ve Mustafa Arslan’ kardeşlerin anneleri Meliha Arslan vefat etmiştir.Cenazesi İkindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınıp Hocazade mezarlığına defnedilecektir.Kur'an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.(Yunus Emre mahallesi Kerkük caddesi Yunus Emre sitesi D Blok)

Oğlu Yılmaz Arslan :+90 (546) 451 46 66

Oğlu Mustafa Arslan :+90 (551) 957 15 37

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Adem Kancı 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet y

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Niyazi CERİTLİ 2 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Suzan Solak Çıtak 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin

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fehmi aslan 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Merve KILINÇ 2 saat önce

Çok iyi bir insandı Meliha teyze iyiki tanıdım onu .Mekanı cennet olsun .O kimseyi incitmezdi Allah da razı olur ondan ins .Cok üzüldüm yakınlarının ve ailesinin başısagolsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Emir Ali Şahin 2 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Cenabı Allah güzel gönlü gibi makamlar ihsan etsin. Kalanların başı sağ olsun.

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