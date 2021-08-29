Meliha Arslan 56 yaşında

Afşin mahallesinde Mehmet Çirci ve merhum Hatice Çirci'nin kızı Çoğulhan mahallesinden Merhum Mehmet ve Gülbeyaz Arslan’ın gelini, EÜAŞ'tan emekli İlyas Arslan’ın eşi , Hamdi ve Kurtuluş Çirçi kardeşlerin ablaları ,sağlık personeli Metin Arslan ve Euaş personeli Mahir Özdoğan,'ın kayınvalidesi, Müzeyyen Arslan Gülbeyaz Özdoğan ,Yılmaz ve Mustafa Arslan’ kardeşlerin anneleri Meliha Arslan vefat etmiştir.Cenazesi İkindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınıp Hocazade mezarlığına defnedilecektir.Kur'an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.(Yunus Emre mahallesi Kerkük caddesi Yunus Emre sitesi D Blok)

Oğlu Yılmaz Arslan :+90 (546) 451 46 66

Oğlu Mustafa Arslan :+90 (551) 957 15 37