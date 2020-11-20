Ekinözü kabaktepe mahallesinden cemek hasan pamuk un eşi Ahmet ,Bahri, Bayram,Mehmet, Murat,Izzet,Hasan,Emine,Bağdat kardeşlerin annesi Melek pamuk vefat etmiştir cenazesi yarın öğle namazına müteakiben esentepe mahallesi akbaş sokak yeşiloba camiinden kaldırılacaktır. Kur'an-ı ve taziyesi akbaş sokakta oğlu murat pamukun evinde. Taziye telefonu. oğluAhmet Pamuk:05454695037 oğlu Bahri pamuk:05438310723 oğlu bayram pamuk:05392849396 oğlu memet pamuk:05368584173
Melek Pamuk 68 yaşında
20 Kasım 2020 Cuma 21:31
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