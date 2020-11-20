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Melek Pamuk 68 yaşında

Melek Pamuk 68 yaşında
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 Ekinözü kabaktepe mahallesinden cemek hasan pamuk un eşi Ahmet ,Bahri, Bayram,Mehmet, Murat,Izzet,Hasan,Emine,Bağdat kardeşlerin annesi Melek pamuk vefat etmiştir cenazesi yarın öğle namazına müteakiben esentepe mahallesi akbaş sokak yeşiloba camiinden kaldırılacaktır. Kur'an-ı ve taziyesi akbaş sokakta oğlu murat pamukun evinde. Taziye telefonu.                    oğluAhmet Pamuk:05454695037                    oğlu Bahri pamuk:05438310723                       oğlu bayram pamuk:05392849396                  oğlu memet pamuk:05368584173


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Melek Pamuk 68 Yaşında
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