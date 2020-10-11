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Melek Kebeli

Melek Kebeli

Melek Kebeli
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 Aslen Soysallı  mahallesi Kebeli mezrasından olup Esentepe mahallesinde ikamet eden, telli kızı Ramazan Kebeli’nin eşi, Gazi İlyas, Hasan, Mehmet, Adile, Ayşe, Tuğba Kebeli kardeşlerin anneleri, Habip Kebeli, Latif Gök, Ahmet Kurt bacanakların kayınvalideleri, Melek Kebeli vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Esentepe Yeşiloba Camii’nde kılınarak Esentepe Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i oğlu İlyas Kebeli’nin evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 543 535 01 60 oğlu İlyas,
0 545 343 44 46 oğlu Mehmet.

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