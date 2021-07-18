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Melek Ertem 97 yaşında

Melek Ertem 97 yaşında
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Melek Ertem 97 yaşında

Akbayır mahallesinden merhum Mehmet ve Rahime Polat’ın kızı merhum Ahmet Ertem’in eşi M. Ali Ertem, merhum Mustafa Ertem, Zehra Güler, Bekir Ertem, Mediha Top, merhum Mehmet Ertem, merhum Eyyup Ertem ve Elen Çivi kardeşlerin anneleri, merhum Sami Güler, İsmet Top ve Hikmet Çivi’nin kayınvalidesi Melek Ertem 17 Temmuz 2021 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Temmuz Pazar günü Akbayır mahallesinden ikindi namazından sonra defnedilecektir.

Taziye için telefon:

Kızı Elen Çivi 0 541 647 33 59

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