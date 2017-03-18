Melehat Buğday 60 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden Hacı Bekir Buğday'ın gelini, Gazi Mustafa Kemal Lisesi eski Müdür Yardımcısı Feramuz Buğday'ın eşi, Oyanur ve Onur kardeşlerin annesi, Polis Memuru Ertuğrul Gazi Bulut'un kayınvalidesi, emekli Öğretmen Melehat Buğday, 18 Mart 2017 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Mart 2017 Pazar günü öğle namazına müteakip Büyükyapalak mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Battalgazi İlkokulu karşısında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 542 644 93 81 Feramuz Buğday