Aslen Ambarcık Mahallesi’nden Durmuş Ali (Hafız) ve Cennet Nergiz ailesinin oğlu, Arap Ali – Döne Yıldırım’ın damadı, Fadime Nergiz’in eşi, Cennet, Yeşim, Durmuş Ali ve Döne Nergiz kardeşlerin babası, Sultan Tatar ve Banu Türk kardeşlerin kardeşi, Veysel Nergiz’in ve Fadime Yüce’nin yeğeni, Durdu Tatar, Muttalip Türk’ün kayınbiraderi, AEL personeli Muhsin, Ferruh, Cuma, Durmuş Nergiz’in amcaoğlu, Erol, Zübeyde Mustafa, Ülkü Tatar, Cansu ve Esvet Türk kardeşlerin dayısı, Nejdet, Nihat, Hamit, Tuncay ve Durmuş Yüce kardeşlerin dayıoğlu, Cuma ve Halil Gümüş’ün teyzeoğlu, Ankara-Şaşmaz Cezaevi Başmemuru Mekser Nergiz 57 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi, 4 Mayıs 2019 Cumartesi öğlen namazına müteakip Ambarcık Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazı ile birlikte mahalle mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i, Kızılca Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Kentpark karşısındaki kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0538 635 4980 oğlu Durmuş Ali

0530 467 6839 kuzeni Muhsin.

0 535 446 34 86 yeğeni Erol Tatar