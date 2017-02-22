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Meksel Örer 82 yaşında

Göksun Karaömer mahallesinden Ahmet- Fadime Örer ailesinin oğlu,

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Meksel Örer 82 yaşında

Göksun Karaömer mahallesinden Ahmet- Fadime Örer ailesinin oğlu, Mustafa Kaya’nın damadı, Elbistan esnafından Mustafa Örer, Zekeriya, Veysel, Resmiye, Nazife, Ulviye, Zülfüye, Rüveyda, Gül,  Havva, Sevgi ve Serap kardeşlerin babası, Emrullah Örer, Bekir Akgün, Mustafa Demir, Şami Güzel, Osman Dal, Emrah ve Arif Sarı bacanakların kayınbabası, 20 torun dedesi, 11 de torun çocuğu büyükbabası Meksel Örer; 16/02/2017 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar:

0 533 372 41 24; oğlu Mustafa,

0 542 563 21 14; oğlu Zekeriya,

0 543 323 40 86; oğlu Veysel.

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