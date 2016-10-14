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Mehmet Yüksel 103 yaşında

Elmalı Mahallesinden Şıhhamit - Gülsüm Yüksel ailesinin oğlu,

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Mehmet Yüksel 103 yaşında

Elmalı Mahallesinden Şıhhamit - Gülsüm Yüksel ailesinin oğlu, Ömer Poyraz'ın damadı, Alirıza, Reşit ve Sami, merhumlar Mustafa, Hamit, Hasan, Bekir, Hakkı, Fadime Sönmez, Emine Taşolar ve Gülsüm Öztürk kardeşlerin kardeşi, Nedim, Ömer, Önder, ve Gülsüm Yüksel kardeşlerin babası, Nihat Aslantaş'ın kayınpederi, 25 torun dedesi AEL'den emekli Mehmet Yüksel, 13 Ekim 2016 perşembe günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mahallesi Darende Caddesi 3 Nolu Sağlık Ocağı ilerisi Salihler Camii karşısında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 541 332 57 77 oğlu Nedim, 0 543 544 34 84 oğlu Ömer, 0 541 556 70 92 oğlu Önder.

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BİLAL SÖNMEZ 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşAllah.

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Fatih Sönmez 2 ay önce

Allah rahmet eylesin kederli ailesine ve yakınlarına başsaglıgı dilerim

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM MEHMET YÜKSEL AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Eminçifliklimuğla 2 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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Ömer KANMAZ 2 ay önce

Merhuma Allahda Rahmed Ailesine Sabrı Cemil Dilerim
ESKİŞEHİR

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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ysy 2 ay önce

Allah rahmet eylesin koca çınar

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CEVDET ÜNAL 2 ay önce

Merhuma Allah'tan rahmet,ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun. CEVDET ÜNAL.ADANA

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