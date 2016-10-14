Mehmet Yüksel 103 yaşında

Elmalı Mahallesinden Şıhhamit - Gülsüm Yüksel ailesinin oğlu, Ömer Poyraz'ın damadı, Alirıza, Reşit ve Sami, merhumlar Mustafa, Hamit, Hasan, Bekir, Hakkı, Fadime Sönmez, Emine Taşolar ve Gülsüm Öztürk kardeşlerin kardeşi, Nedim, Ömer, Önder, ve Gülsüm Yüksel kardeşlerin babası, Nihat Aslantaş'ın kayınpederi, 25 torun dedesi AEL'den emekli Mehmet Yüksel, 13 Ekim 2016 perşembe günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mahallesi Darende Caddesi 3 Nolu Sağlık Ocağı ilerisi Salihler Camii karşısında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 541 332 57 77 oğlu Nedim, 0 543 544 34 84 oğlu Ömer, 0 541 556 70 92 oğlu Önder.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşAllah.