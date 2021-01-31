Mehmet Yılmış 63 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden merhum Veysel-Zöhre Yılmış’ ın oğlu; Saadet Yılmış’ın eşi; Elbistan Şeker Fabrikasından emekli Hüseyin ve Selahattin, Cumhuriyet Ortaokulu’nda Fen Bilgisi öğretmeni Ahmet, Sıddık, Merhum Fadime Tontuş, Emine Aslan ve İbrahim kardeşlerin abisi; Elbistan Cezaevi personeli Abdurrahman, Leyla, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı personeli Deniz Üsteğmen Veli, Zehra, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeli Beşire ve Nesrin kardeşlerin babası Mehmet Yılmış 31 Ocak 2021 Pazar günü 63 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi 31 Ocak Pazar günü saat 14:00 da Büyükyapalak mahallesi aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an- Kerim’i ve taziyesi Kümbet mah. Zeytin sk. da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar.:

Oğlu Abdurrahman

0553 641 46 35

Kardeşi Hüseyin 0544 965 93 66