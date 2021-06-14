Mehmet Yıldız 72 yaşında

Alkayaoğlu Mahallesi’nden merhum Hüseyin ve merhume Habibe Yıldız ailesinin oğlu, merhum Küçük Halil Öztürk’ün damadı, Medine Yıldız’ın eşi, Hüseyin, Ahmet, Maraş Federasyonu kurucu yönetim kurulu üyesi, Alkayaoğlu dernek başkanı Hasan, Erdal, Mustafa, Zeki ve Özgür Yıldız kardeşlerin babası, Hasan Hüseyin, Ömer, Hüseyin, Ömer ve Halit, Hamit, Hatice ve Zahide Yıldız kardeşlerin kardeşi, Ziya ve Kadir Öztürk’ün kayınbiraderi, Kemal Öztürk, Hamit Demir ve İbrahim Uzun’un bacanağı Mehmet Yıldız vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Alkayaoğlu Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

Oğulları: Hüseyin Yıldız 0535 356 5370

Ahmet Yıldız 0536 326 6739

Hasan Yıldız 0501 334 0346

Erdal Yıldız 0552 795 0846

Mustafa Yıldız 0553 414 8858

Zeki Yıldız 0531 946 1398

Özgür Yıldız 0552 632 4606

Kardeşleri

Hamit Yıldız 0531 562 8167

Hatice Yıldız 0541 910 4646