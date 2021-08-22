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Mehmet Yıldırım 78 yaşında

Mehmet Yıldırım 78 yaşında
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Mehmet Yıldırım 78 yaşında 

Uncular Höplek Mahallesinden merhum Ahmet ve Merhume Hatice Yıldırım ailesinin oğlu, Merhum İlyas, Şeyhhamit, merhum Haydar, il genel meclisi eski üyesi Ali Hikmet Yıldırım, merhume Besime(Basey) Yücel, Merhume Yeter Güneş ve Fadime Yıldız kardeşlerin kardeşi, merhume Döndü ve Nazli Yıldırım’ın eşi, merhume Minüre, Fadime, Hatice, Zeliha, Yasemin, Minüre, Melike, Hasan, Ahmet, Adem, H.Abdullah, Ali Hikmet, Tahsin ve M. Hanifi Yıldırım kardeşlerin babası, 30 torun dedesi Mehmet Yıldırım (Aylas) vefat etmiştir. 

Cenazesi 22 Ağustos 2021 pazar günü uncular Höplek Mahallesinde öğle namazına müteakip defnedilecektir. 

Taziyesi Uncular Höplek Mahallesinde kendi hanesindedir. 

Taziye için telefonlar 

0545 924 18 35 oğlu Ahmet 

0531 214 81 46 oğlu Adem 

0530 341 56 42 oğlu H.Abdullah

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