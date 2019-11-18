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Mehmet Yıldırım 73 yaşında,

Mehmet Yıldırım 73 yaşında,

Mehmet Yıldırım 73 yaşında,

İğde mahallesinden Hacı ve Döne Yıldırım ailesinin oğlu, merhum Cuma, merhum Yusuf, Zeki ve merhum Fadime Yıldırım kardeşlerin kardeşi, Metin, Suna, Cuma, Zeynep ve Cengiz Yıldırım kardeşlerin babası,  Urus Yıldırım'ın kayınbabası, 10 çocuk dedesi, Mehmet Yıldırım İngiltere'de vefat etmiştir.

Cenazesi 19 Kasım 2019 Salı günü Londra'da cenaze namazı kılınarak Türk Mezarlığına defnedilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'i baba ocağı İğde mahallesinde okunacaktır.

Taziye için telefon :

0 541 548 95 80 yeğeni Cuma 

 


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