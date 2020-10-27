Mehmet Yay 92 yaşında

Yakupların, Yakup ve Hatice Yay ailesinin oğlu; Hüseyin, Emin, Hayati ve merhum Recep Yay ile Zöhre, Sariye, Hatice, Arefe ve Neriman kardeşlerin babaları, Mehmet Yay ve Cuma Firik'in dayısı, Mevlüt, Bayram, merhum Cuma ve Salih bacanakların kayınbabası Mehmet Yay vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazına doğru defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 (542) 275 64 92 oğlu emin

0 (544) 245 24 63 oğlu Hayati

0 (545) 531 53 25 oğlu Hüseyin