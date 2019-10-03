Mehmet (Yahya) Havan 63 yaşında

İğde Mahallesi’nden Yahya ve Meryem Havan ailesinin oğlu, merhum Hacı Ahmet, İbrahim, İsmail, Bekir ve Ömer Havan kardeşlerin kardeşi, Meryem, Hatice, Tuğba, Ahmet, Yahya ve Fatih kardeşlerin babası Mehmet Havan vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Ekim Çarşamba günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi’nde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0538 868 0546 oğlu Yahya.
Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.