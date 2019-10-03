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Mehmet (Yahya) Havan 63 yaşında

Mehmet (Yahya) Havan 63 yaşında

Mehmet (Yahya) Havan 63 yaşında
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İğde Mahallesi’nden Yahya ve Meryem Havan ailesinin oğlu, merhum Hacı Ahmet, İbrahim, İsmail, Bekir ve Ömer Havan kardeşlerin kardeşi, Meryem, Hatice, Tuğba, Ahmet, Yahya ve Fatih kardeşlerin babası Mehmet Havan vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Ekim Çarşamba günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi’nde kendi hanesinde okunmaktadır.

 

Taziye için telefon:

 

0538 868 0546 oğlu Yahya. 


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HÜSEYİN ÖNAT 17 saat önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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Sait Anteplioğlu 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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HALİS OZER 15 saat önce

HAK RAHMET EYLESİN MEKAN CENNET VE PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMSU ŞEFAATİNE NAİL EYLESIN

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