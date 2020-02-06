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Mehmet Uzman 51 yaşında

Mehmet Uzman 51 yaşında
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Uzmanlar kabilesinden Remzi uzmanın oğlu Ümmet Ali, Hacı, Fadil, Selim ve Mürvet uzman kardeşlerin  yeğenleri, Basri, Kemal ve Ali Uzman'ın kardeşi, Öğretmen İbrahim Uzman'ın amcası oğlu, Terzi Mustafa Uzman'ın dayısının oğlu, Remzi, Burcu ve Rukiye Uzman kardeşlerin babası, Mehmet Uzman ani bir kalp krizi sonucu 06 Şubat 2020 günü vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yaşam Hastanesi arkasında kardeşi Basri Uzman'ın evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar .
0 542 403 11 12 kardeşi Basri 
0 543 949 29 46 kardeşi Kemal  

 


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