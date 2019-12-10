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Mehmet Ünal 65 yaşında,

Mehmet Ünal 65 yaşında,

Mehmet Ünal 65 yaşında,

Karahüyük mahallesi Ali Hafızlar kabilesinden merhum Hüseyin Ünal'ın oğlu Nursel Ünal'ın eşi, , Dr. Nedim Ünal'ın kardeşi, Atilla, Nebehat, Zeynep, Kerime ve Cengiz kardeşlerin abisi, Kerim Ünal, Yener Ünal, Öğretmen Eşref Ünal'ın amcasının oğlu, Büşra, Kübra ve Ayşe kardeşlerin babası,  Mehmet Ünal Malatya da  vefat etmiştir. 
Cenazesi 10 Aralık 2019 Salı günü ikindi namazına müteakip Malatya şehir mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Malatya da kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 533 217 28 83 abisi Nedim Ünal,
0 542 274 09 68 amcaoğlu Yener Ünal
0 532 233 86 36 amcaoğlu Kerim Ünal


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