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Mehmet Terkivatan 81 yaşında,

Mehmet Terkivatan 81 yaşında,
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Nurhak Ağcaşar mahallesinden Hüseyin ve Basey Terkivatan ailesinin oğlu, İbrahim Terkivatan'ın damadı, yurtdışında çalışan Mamo, esnaftan Aziz Terkivatan ile Hatice, Hanım ve Fatma kardeşlerin abisi, Hacı, Türkan ve Aysel Terkivatan kardeşlerin babası, Mehmet Terkivatan 13 Eylül 2020 pazar günü vefat etmiştir.
Taziye için telefon . 
0 530 282 95 56 kardeşi Aziz Terkivatan 


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Mehmet Terkivatan 81 Yaşında
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