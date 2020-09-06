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Mehmet Temur 71 yaşında

Mehmet Temur 71 yaşında
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 Lider Elbistan kurucularından Memet Temur 71 yaşında Elbistan Demircilik Mahallesinde vefat etmiştir. Doğan Şahin Temur,Ahmet Temur,Kezıbanı Özdemir,Fadime Doğan,Ayşe Temur,Elif Temur,Bahri Temur'un kardesleri,Sadettin Temur,Hayri Temur,Haci Hasan Temur un amca oğlu,Eşref Temur ve Yılmaz Temurun amcası, Elif,Ekin,Döndü,Pınar,Zülal,Yurtsev,Simge kardeşlerin babası , Ümmühani Temur'un eşi  MehmetTemur vefat etmiştir.  Taziye telefonu: Iletisim Sadettin Temur. 0543 463 22 72Bahri Temur 0532 266 69 39,Eşref Temur 0530 696 36 77aYılmaz Temur 0542 358 35 35

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