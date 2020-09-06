Lider Elbistan kurucularından Memet Temur 71 yaşında Elbistan Demircilik Mahallesinde vefat etmiştir. Doğan Şahin Temur,Ahmet Temur,Kezıbanı Özdemir,Fadime Doğan,Ayşe Temur,Elif Temur,Bahri Temur'un kardesleri,Sadettin Temur,Hayri Temur,Haci Hasan Temur un amca oğlu,Eşref Temur ve Yılmaz Temurun amcası, Elif,Ekin,Döndü,Pınar,Zülal,Yurtsev,Simge kardeşlerin babası , Ümmühani Temur'un eşi MehmetTemur vefat etmiştir. Taziye telefonu: Iletisim Sadettin Temur. 0543 463 22 72Bahri Temur 0532 266 69 39,Eşref Temur 0530 696 36 77aYılmaz Temur 0542 358 35 35
Mehmet Temur 71 yaşında
06 Eylül 2020 Pazar 12:26
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Son Yorumlar
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHMET EYLESÍN.MEKANI CENNET OLSUN.
- Hayırlı olsun
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Sayın Ahmet bey yeni göreviniz hayırlı...
- Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin, tüm eş ve dostlarının...
- Tebrikler hayırlı olsun başkanım
- Hayırlı olsun tebrikler başkanım
- hayırlı ugurlu olsun
- hayırlı ugurlu olsun
- Allah'ım hayırlı eyler İNŞAALLAH....
- NUR İÇİNDE OL. RÂB-BİM'İN RAHMETİ...
- Allah hayirli eylesin.Ak parti bir dava...
- Hayırlı olsun Ahmet bey .Yakışan olmuş...
- Ahmet bey hayırlı olsun siz. Başkan vekillinizde...
- Zeytine,cevize ve bademe yatırım yapın...
- ALLAH RAHMET EYLESİN
- Ahmet kardeşimize ALLAH dan rahmet ailesine...
- ALLAH RAHMET EYLESİN