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Mehmet Tekin 73 yaşında

Mehmet Tekin 73 yaşında
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 İğde mahallesinden Ali ve Melek Tekin ailesinin oğlu, Menşur Tekin'in eşi, Cumali, Yaşar, Salih, Cebrail, Hatice, Melek ve Demet Tekin kardeşlerin babası, Ramazan, Ahmet, Şaban, Songül, Gülayse ve Fadime kardeşlerin kardeşi, Mehmet Tekin vefat etmiştir. Cenazesi 14 Nisan 2021 Çarşamba günü öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi, Kümbet mahallesi Hocazade mezarlığı karşısı yapılacaktır.

Taziye için telefonlar

0 542 734 17 06 oğlu Yaşar Tekin

0 537 760 20 93 kardeşi Şaban Tekin

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Tekin 73 Yaşında
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