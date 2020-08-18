Mehmet Teke 75 yaşında,

Gündere (Evliya) mahallesinden Ali ve Habba Teke ailesinin oğlu, Seyfettin, Hasan ve Hulusi Teke kardeşlerin babası, Vahap ve Selahattin Teke"nin abisi, Mevlüt ve Mehmet Gazioğlu"nun eniştesi, Edemden Gözükara ve İsmail Kadiroğlu"nun kayınbabası Mehmet Teke vefat etmiştir.

Taziye için telefonlar :

0 543 762 91 91 Hulusi Teke

0 542 761 18 46 Hasan Teke