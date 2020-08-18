Gündere (Evliya) mahallesinden Ali ve Habba Teke ailesinin oğlu, Seyfettin, Hasan ve Hulusi Teke kardeşlerin babası, Vahap ve Selahattin Teke"nin abisi, Mevlüt ve Mehmet Gazioğlu"nun eniştesi, Edemden Gözükara ve İsmail Kadiroğlu"nun kayınbabası Mehmet Teke vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar :
0 543 762 91 91 Hulusi Teke
0 542 761 18 46 Hasan Teke
Mehmet Teke 75 yaşında,
18 Ağustos 2020 Salı 12:17
Gündere (Evliya) mahallesinden Ali ve Habba Teke ailesinin oğlu, Seyfettin, Hasan ve Hulusi Teke kardeşlerin babası, Vahap ve Selahattin Teke"nin abisi, Mevlüt ve Mehmet Gazioğlu"nun eniştesi, Edemden Gözükara ve İsmail Kadiroğlu"nun kayınbabası Mehmet Teke vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin basta ailesi olmak üzere tum yakinlarinin basi sagolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın inşAllah.Tüm yakınlarının başı sağ olsun amin
Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim