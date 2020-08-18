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Mehmet Teke 75 yaşında,

Mehmet Teke 75 yaşında,
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Gündere (Evliya) mahallesinden Ali ve Habba Teke ailesinin oğlu, Seyfettin, Hasan ve Hulusi Teke kardeşlerin babası,  Vahap ve Selahattin Teke"nin abisi, Mevlüt ve Mehmet Gazioğlu"nun eniştesi, Edemden Gözükara ve İsmail Kadiroğlu"nun kayınbabası Mehmet Teke vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar :
0 543 762 91 91 Hulusi Teke
0 542 761 18 46 Hasan Teke 


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Teke 75 Yaşında
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Etem Kul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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ADEM KANCI 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ramazan Fidan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin basta ailesi olmak üzere tum yakinlarinin basi sagolsun

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Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Ekrem Alperen 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

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Sadettin keser 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın inşAllah.Tüm yakınlarının başı sağ olsun amin

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Sabit Yinanç 3 saat önce

Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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