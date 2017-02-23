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Mehmet Tap 75 yaşında,

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Mehmet Tap 75 yaşında,

 Güneşli mahallesinden Taphasanoğlu kabilesinden merhum Mevlüt ve Nuriye Tap ailesinin oğlu, merhum helvacı Ali Dağtekin damadı, Kadir, merhum  Abdülsamet,  Nedim, Habibe, merhume Fadime ve merhume Kafiye kardeşlerin kardeşi,  Yücel,  Mevlüt Gökhan, Dr. Mehmet Akif ve Nuriye Tap kardeşlerin babaları, çarşı esnaflarından Asım Kurtdede'nin dayısı, Gülseren Tap'ın eş,i emekli sağlık memuru Mehmet Tap 23 şubat 2017 günü vefat etmiştir.  

Cenazesi 24 Şubat 2017 günü Cuma namazına müteakiben Ulu camiinde Cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. 
Kuran- Kerimi; Yunus Emre mahallesi Kerkük Caddesi Yunus Emre apartmanı kendi hanesinde okunacaktır 
Kardeşi Nedim: 0 545 330 98 77
Oğlu Yücel:0 505 457 11 03
Dr.M.Akif:0 532 695 94 68
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