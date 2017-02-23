Güneşli mahallesinden Taphasanoğlu kabilesinden merhum Mevlüt ve Nuriye Tap ailesinin oğlu, merhum helvacı Ali Dağtekin damadı, Kadir, merhum Abdülsamet, Nedim, Habibe, merhume Fadime ve merhume Kafiye kardeşlerin kardeşi, Yücel, Mevlüt Gökhan, Dr. Mehmet Akif ve Nuriye Tap kardeşlerin babaları, çarşı esnaflarından Asım Kurtdede'nin dayısı, Gülseren Tap'ın eş,i emekli sağlık memuru Mehmet Tap 23 şubat 2017 günü vefat etmiştir.
Mehmet Tap 75 yaşında,
23 Şubat 2017 Perşembe 20:52
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Cenazesi 24 Şubat 2017 günü Cuma namazına müteakiben Ulu camiinde Cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kuran- Kerimi; Yunus Emre mahallesi Kerkük Caddesi Yunus Emre apartmanı kendi hanesinde okunacaktır
Kardeşi Nedim: 0 545 330 98 77
Oğlu Yücel:0 505 457 11 03
Dr.M.Akif:0 532 695 94 68