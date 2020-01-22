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Mehmet Söyler 85 yaşında

Mehmet Söyler 85 yaşında
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Aslen Izgın mahallesinden olup Güneşli Mahallesinde ikamet eden merhum Durdu ve merhume Fadime Söyler ailesinin oğlu, emekli imam Hüseyin, şeker fabrikası personeli merhum Durdu, hastane personeli İsrafil, Mustafa Söyler kardeşlerin babaları, Şahin, İbrahim, Ethem ve Osman bacanakların kayınbabaları, Gamburlar kabilesinden Mehmet Söyler vefat etmiştir. Cenazesi 22 Ocak 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Izgın Merkez Camii’nde kılınarak Izgın Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı ve taziyesi Elbistan’da Güneşli Mahallesi Fatih Camii yanında olacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 541 285 42 07 Mustafa Söyler,
0 544 529 92 89 İsrafil Söyler,
0 536 823 81 55 Hüseyin Söyler.


Yerel Manşetler
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