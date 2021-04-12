Mehmet Soydan 69 yaşında
Büyükyapalak mahallesinden yabalar kabilesinden Mıstık ve Fatma Soydan ailesinin oğlu, Akarca mahallesinden Hatice Kaya'nın ağabeyi, Mustafa Kaya'nın kayın biraderi Kazagül, Güllü, Mustafa,Havva Sümeyye, Zeynel, Hatice, Cemil, Fatma, Ferhan kardeşlerin babaları Mehmet soydan vefat etmiştir. Cenazesi 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ikindi namazından sonra Ankara Çubuk’ta kılınarak Ankara'ya defnedilecektir
Taziye telefonları :
Oğlu Mustafa Soydan 0545 728 32 53
Oğlu Zeynel Soydan 0545 301 11 81
0538 525 7698
0545 301 1181