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Mehmet Soydan 69 yaşında

Mehmet Soydan 69 yaşında
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Mehmet Soydan 69 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden yabalar kabilesinden Mıstık ve Fatma Soydan ailesinin oğlu, Akarca mahallesinden Hatice Kaya'nın ağabeyi, Mustafa Kaya'nın kayın biraderi Kazagül, Güllü, Mustafa,Havva Sümeyye, Zeynel, Hatice, Cemil, Fatma, Ferhan  kardeşlerin babaları Mehmet soydan vefat etmiştir. Cenazesi 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ikindi namazından sonra  Ankara Çubuk’ta kılınarak Ankara'ya defnedilecektir 

Taziye telefonları :

Oğlu Mustafa Soydan 0545 728 32 53

Oğlu Zeynel  Soydan 0545 301 11 81

0538 525 7698

0545 301 1181

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