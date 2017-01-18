Mehmet Seyran 75 yaşında

Elbistan nüfusuna kayıtlı merhum Sıvacı Kadir-Münevver Seyran ailesinin oğlu, Şeker Fabrikası’ndan emekli Ahmet Seyran ve Nazire Nacar kardeşlerin abisi, Silivri Cezaevi Müdürü Erol ve çarşı esnaflarından Erdal Seyran ile Fadime ve Zahide Tunç kardeşlerin babası, Ali, Nevzat ve Gökhan Seyran kardeşlerinin amcası, Osman Tunç’un bacanağı, Emin Tunç’un kayınbabası, çarşı esnaflarından Kemalı Mehmet olarak bilinen Mehmet Seyran, 18 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Çarşı Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.